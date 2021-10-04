Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»

Запущенная из подводного положения гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно дополнила отечественный оборонный комплекс. Такую оценку этому событию дал военный обозреватель и полковник запаса Виктор Литовкин. В первую очередь он отметил универсальность нового вооружения.

Ракета способна работать как с надводных кораблей, так и с подводных лодок. Литовкин не исключает, что в дальнейшем её можно будет запускать также с наземных комплексов.

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Главная боевая цель противокорабельного «Циркона» – поражать корабли или авианосные группировки противника на расстоянии в тысячу километров, когда он не имеет возможности засечь чужие военные объекты. Скорость ракеты составляет до 10 махов в секунду.

«Десять махов – это десять скоростей звука. И, естественно, у вероятного противника нет таких систем, которые могли бы перехватить эту ракету и как-то её нейтрализовать», – заявил обозреватель в эфире «Радио -1».

Эксперт подчеркнул, что преимущества «Циркона» необходимо оценивать одновременно с другими боевыми единицами, которыми обладает Россия.

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
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