Губернатор Ростовской области: колонна «Вагнера» вышла из Ростова

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным

По его словам, она направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.

Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры