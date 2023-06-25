Губернатор Ростовской области: колонна «Вагнера» вышла из Ростова

По его словам, она направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.

Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

