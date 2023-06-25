Губернатор Ростовской области: колонна «Вагнера» вышла из Ростова
25 июня 202303:02
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, она направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.
Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Ростовской области: колонна «Вагнера» вышла из Ростова
- Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях
- В США отложат введение новых санкций против «Вагнера»
- Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
- Песков: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено
- Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным
- НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях при КТО
- Губернатор Липецкой области объявил о постепенной отмене ограничений
- Москва решила оставить 26 июня нерабочим днем
- «Ростелеком» прокомментировал стрельбу у своего офиса в Ростове
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru