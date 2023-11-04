Группировка «Запад»: ВСУ потеряли 125 солдат на Купянском направлении

Российские военные ударили по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ на Купянском направлении, а также уничтожили артиллерию и минометный расчет противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

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«Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины», — указал он Зыбинский.

Во время контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила два 122-мм орудия Д-30, радиолокационную станцию AN/TPQ-36, пункт боепитания, минометный расчет близ Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного. Также авиация «Запада» ударила по пунктам временной дислокации 32-й мехбригады ВСУ у Тимковки, а вертолеты Ка-52 и Ми-28 атаковали места скопления бойцов, вооружения и техники противника в районе Ивановки и Синьковки.

Ранее российские бойцы отряда «Викинг» уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ на артемовском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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