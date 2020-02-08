«Гроб на колесах» или $45 млрд на апгрейд американской бронемашины
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН упрекнул американского президента в лоббировании интересов оружейных элит.
США предложили $45 млрд за создание новой БМП. Американская армия возобновила конкурс на создание БМП, которая заменит M2 Bradley. Военные написали соответствующее заявление в Конгресс, однако сроки начала сбора заявок не уточняются. Программу по разработке новой машины оценили в $45 млрд. Для сравнения уточняется, что бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, как производятся бронемашины в России, и привел пример неэффективности американской модели Bradley.
«Давайте будем честны. На сегодняшний день есть два варианта создания бронетанковой техники. Первый – это так называемое создание платформы с различным навесным оборудованием. Такая платформа поступает в Россию как Армата. Производится некая основа, пусть это будет шасси, двигатель, коробка и все остальное, а сверху как в детском конструкторе можно собирать различные виды бронетехники. Это может быть бронемашина, танк, всевозможное навесное и навигационное оборудование, и так далее. Bradley очень старая модель, зарекомендовала себя плохо еще во время операции «Буря в пустыне». Машину жгли достаточно часто, она показала крайне низкую эффективность. Тем не менее некоторые страны закупают эти бронемашины, но эффективность их падала с каждым годом. И вот сейчас возникают две конкурирующие компании. С одной стороны, европейцы, Франция совместно с Германией пытаются создать прообраз гибрида танка, и вторую модель пытаются создать США. Я считаю, что это бесперспективная вещь, потому что они опять же пытаются создавать не конструктор, как мы, а конвейерную машину. Но они ненадежны, любое серьезное оружие прошивает их насквозь, они не защищают экипаж. Их называют гробом на колесах. Без шансов выбраться, если в нее что-то попадет», - отметил он.
Собеседник НСН назвал предельно завышенной сумму, которую предполагается потратить на разработку военной машины. По его словам, президент США Дональд Трамп хорошо «подкармливает» оружейное лобби.
«45 миллиардов долларов чтобы разработать новую машину – это, мне кажется, очень перебор. Но если он останется у власти, а оружейное лобби его всегда поддерживало, то он их подкормит и очень хорошо. Львиную долю суммы сожрут лоббисты, распределят на свои институты, исследовательские центры, и деньги будут размыты. Целевых денег, которые дойдут до конкретных заказчиков, будет в разы меньше. Давайте воспринимать эту информацию как хороший лоббистский проект», - уточнил он.
Уточняется, что ранее конкурс по разработке был прекращен после признания военными завышенных требований к производителям. Министр армии США Райан Маккарти заявил, что важно вернуть в программу здоровую конкуренцию.
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