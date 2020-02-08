«Гроб на колесах» или $45 млрд на апгрейд американской бронемашины

США предложили $45 млрд за создание новой БМП. Американская армия возобновила конкурс на создание БМП, которая заменит M2 Bradley. Военные написали соответствующее заявление в Конгресс, однако сроки начала сбора заявок не уточняются. Программу по разработке новой машины оценили в $45 млрд. Для сравнения уточняется, что бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, как производятся бронемашины в России, и привел пример неэффективности американской модели Bradley.

«Давайте будем честны. На сегодняшний день есть два варианта создания бронетанковой техники. Первый – это так называемое создание платформы с различным навесным оборудованием. Такая платформа поступает в Россию как Армата. Производится некая основа, пусть это будет шасси, двигатель, коробка и все остальное, а сверху как в детском конструкторе можно собирать различные виды бронетехники. Это может быть бронемашина, танк, всевозможное навесное и навигационное оборудование, и так далее. Bradley очень старая модель, зарекомендовала себя плохо еще во время операции «Буря в пустыне». Машину жгли достаточно часто, она показала крайне низкую эффективность. Тем не менее некоторые страны закупают эти бронемашины, но эффективность их падала с каждым годом. И вот сейчас возникают две конкурирующие компании. С одной стороны, европейцы, Франция совместно с Германией пытаются создать прообраз гибрида танка, и вторую модель пытаются создать США. Я считаю, что это бесперспективная вещь, потому что они опять же пытаются создавать не конструктор, как мы, а конвейерную машину. Но они ненадежны, любое серьезное оружие прошивает их насквозь, они не защищают экипаж. Их называют гробом на колесах. Без шансов выбраться, если в нее что-то попадет», - отметил он.