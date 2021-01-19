Гособвинение требует для Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима
Гособвинитель просит назначить 25 лет колонии строгого режима рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части Забайкальского края и убившего восемь человек в 2019 году.
Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение также попросило зачесть в срок отбывания наказания время, проведенное подсудимым под стражей. Кроме того, было поддержаны гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших, их общая сумма составляет 28 млн рублей.
Сам Шамсутдинов гражданские иски не признал, отказался от участия в прениях, а также от последнего слова. Его адвокат попросил суд учесть то, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся, а ранее преступлений не совершал. Приговор должен быть оглашен в четверг, 21 января.
В декабре присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев, пишет «Газета.ру».
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, как победить дедовщину в российской армии в контексте громкого процесса над Шамсутдиновым
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