Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе

Депутаты Госдумы приняли проект о повышении предельного возраста с 50 до 55 лет для пребывающих в запасе солдат, сержантов, прапорщиков, матросов, старшин и мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.