Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе

Депутаты Госдумы приняли проект о повышении предельного возраста с 50 до 55 лет для пребывающих в запасе солдат, сержантов, прапорщиков, матросов, старшин и мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.

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Кроме того, документ увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для младших офицеров - 60 лет, для граждан с другими званиями - 55 лет.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в апреле заявил, что парламентарии, желающие обсуждать поправки в закон о воинской службе – просто пиарятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он призвал «без всякой демагогии и базара» принимать поправки в закон о воинской службе.





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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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