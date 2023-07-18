Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе
Депутаты Госдумы приняли проект о повышении предельного возраста с 50 до 55 лет для пребывающих в запасе солдат, сержантов, прапорщиков, матросов, старшин и мичманов.
Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.
Кроме того, документ увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для младших офицеров - 60 лет, для граждан с другими званиями - 55 лет.
Депутат Госдумы Андрей Луговой в апреле заявил, что парламентарии, желающие обсуждать поправки в закон о воинской службе – просто пиарятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он призвал «без всякой демагогии и базара» принимать поправки в закон о воинской службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru