Госдума одобрила законопроект о повышение призывного возраста срочной службы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в России будет поэтапно повышаться призывной возраст срочной службы, сообщает ТАСС.

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Документ предполагает, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Также отмечается, что повышение призывного возраста позволит желающим отправиться на срочную службу в возрасте 18 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военкорами отметил, что срочников в зону проведения СВО по-прежнему не направляют, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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