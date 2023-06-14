Госдума одобрила законопроект о повышение призывного возраста срочной службы
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в России будет поэтапно повышаться призывной возраст срочной службы, сообщает ТАСС.
Документ предполагает, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.
Также отмечается, что повышение призывного возраста позволит желающим отправиться на срочную службу в возрасте 18 лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военкорами отметил, что срочников в зону проведения СВО по-прежнему не направляют, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru