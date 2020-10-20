В Госдуме пообещали защитить пенсии военных от Минфина
Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне в эфире НСН заявил о недопустимости отмены индексации пенсий военным.
Министерством финансов подготовлены предложения по оптимизации бюджета в части расходования средств на вооруженные силы. Среди предложений министерства значится сокращение штата на 10% за счет тыловиков, кадровиков, медиков, преподавателей, финансистов и юристов.
Инициатива содержит и увеличение срока выслуги лет до 25 лет, а с учетом того, что министерство предлагает не учитывать годы учебы, то до 30 лет. Кроме того, предложено кормить контрактников только на боевых дежурствах и полевых выходах, увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией, а также отказаться от ежегодной индексации военных пенсий на 2% сверх уровня инфляции.
Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что предложение будет изучено для принятия «взвешенного решения» с приемлемым для всех вариантом.
«Сегодня вызывает серьезные вопросы данный документ не только у меня, но и у моих соратников и товарищей. Мы не допустим ущемления прав и повышения социальной напряженности среди военнослужащих, их семей и военных пенсионеров. Будем достаточно скрупулёзно подходить к этому вопросу. Он требует глубокого изучения с экспертами, с министерством обороны РФ и коллегами депутатами. Скоропалительного решения никто принимать не будет. Будем, безусловно, исходить из необходимости, важности и востребованности. Также оно ни в коем случае не должно снизить обороноспособность нашей страны. Исходя из этого, думаю, совместно примем взвешенное решение, которое позволит выйти на приемлемый вариант», - сказал Швыткин.
Он также отметил, что на недавнем заседание думских комитетов «еще раз была высказана позиция нашего комитета о необходимости проведения индексации пенсий». При этом, по его словам, министерство обороны всегда занимает принципиальную позицию, думский комитет всегда отстаивает интересы военных пенсионеров.
В 2018 году, согласно указу президента, была установлена штатная численность российской армии на уровне чуть более миллиона человек
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