Госдума 11 мая рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) будет рассмотрен 11 мая на Совете нижней палаты парламента в приоритетном порядке.

Ранее во вторник стало известно, что президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Володин напомнил, что односторонний выход США из этого Договора в ноябре 2020 года стал причиной ответной реакции России.