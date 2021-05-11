Госдума 11 мая рассмотрит законопроект о денонсации ДОН
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) будет рассмотрен 11 мая на Совете нижней палаты парламента в приоритетном порядке.
Ранее во вторник стало известно, что президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму.
Володин напомнил, что односторонний выход США из этого Договора в ноябре 2020 года стал причиной ответной реакции России.
По словам председателя Госдумы, это соглашение, работающее уже почти 30 лет, разрешает участникам Договора беспрепятственно совершать облеты территории друг друга и наблюдать за военными перемещениями.
В январе этого года в МИД РФ заявили, что готовятся процедуры по выходу из договора. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США существенно нарушился баланс интересов стран-участников.
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