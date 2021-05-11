Госдума 11 мая рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) будет рассмотрен 11 мая на Совете нижней палаты парламента в приоритетном порядке.

Ранее во вторник стало известно, что президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Володин напомнил, что односторонний выход США из этого Договора в ноябре 2020 года стал причиной ответной реакции России.

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По словам председателя Госдумы, это соглашение, работающее уже почти 30 лет, разрешает участникам Договора беспрепятственно совершать облеты территории друг друга и наблюдать за военными перемещениями.

В январе этого года в МИД РФ заявили, что готовятся процедуры по выходу из договора. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США существенно нарушился баланс интересов стран-участников.

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ФОТО: Oleg Belyakov / AirTeamImages
ТЕГИ:АрмияДоговорРоссия
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