Главком ВМФ России рассказал о планах вооружить все подлодки «Калибрами»

Все российские подводные лодки могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

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Главком указал, что испытания «Калибров» проходили на субмаринах второго поколения, пишет RT.

«Ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения», — сообщил Евменов.

Как отметил адмирал, следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковыми ракетами. Евменов призвал не сомневаться в том, что РФ сделает это.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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