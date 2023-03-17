Главком ВМФ России рассказал о планах вооружить все подлодки «Калибрами»
Все российские подводные лодки могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная Звезда».
Главком указал, что испытания «Калибров» проходили на субмаринах второго поколения, пишет RT.
«Ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения», — сообщил Евменов.
Как отметил адмирал, следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковыми ракетами. Евменов призвал не сомневаться в том, что РФ сделает это.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru