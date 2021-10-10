Главком ВМФ РФ прибыл во Владивосток с проверкой
Главком Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов прибыл во Владивосток в рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Он проведет контрольную проверку итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности ТОФ в наступающем учебном году. Евменов заслушает доклады командования флота по организации плановой подготовки частей и соединений ТОФ.
Еще одна цель проверки — оснащение Тихоокеанского флота новыми надводными кораблями и подводными лодками, участие сил флота в мероприятиях отработки задач в море на общефлотском и межвидовом уровне, развития береговой и авиационной составляющих.
План рабочей поездки предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих флота.
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