Главком ВМФ РФ прибыл во Владивосток с проверкой

Он проведет контрольную проверку итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности ТОФ в наступающем учебном году. Евменов заслушает доклады командования флота по организации плановой подготовки частей и соединений ТОФ.

Еще одна цель проверки — оснащение Тихоокеанского флота новыми надводными кораблями и подводными лодками, участие сил флота в мероприятиях отработки задач в море на общефлотском и межвидовом уровне, развития береговой и авиационной составляющих.

План рабочей поездки предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих флота.

