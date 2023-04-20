Главком ВМФ: Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт спецоперации
Морская пехота и береговые войска Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, который был получен в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что береговые ракетные комплексы также применяют опыт спецоперации.
Ранее, 14 апреля, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот подняли по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки. Отмечалось, что в ходе мероприятий ,ТОФ, в частности, отразит ракетно-авиационные удары, проведет учения по поиску и уничтожению подлодок, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru