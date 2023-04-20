Главком ВМФ: Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт спецоперации

Морская пехота и береговые войска Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, который был получен в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, слова которого приводит РИА Новости.

Шойгу доложил Путину о проверке Тихоокеанского флота

Он отметил, что береговые ракетные комплексы также применяют опыт спецоперации.

Ранее, 14 апреля, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот подняли по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки. Отмечалось, что в ходе мероприятий ,ТОФ, в частности, отразит ракетно-авиационные удары, проведет учения по поиску и уничтожению подлодок, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Татьяна Меель
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