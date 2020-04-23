Глава военно-медицинской академии уволился после вспышки COVID-19 среди курсантов

Руководитель Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Александр Фисун отстранен от должности в связи со вспышкой коронавируса среди курсантов заведения.

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Как заявили сегодня, 23 апреля, в Минобороны России, Фисун подал рапорт об отставке по собственному желанию.

В военном ведомстве отметили, что в академии были предприняты меры по нераспространению COVID-19, однако были допущены «просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий». В результате часть курсантов факультета подхватила коронавирус.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заболелии несколько десятков курсантов Нахимовского училища, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МинобороныКоронавирус
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