Глава военно-медицинской академии уволился после вспышки COVID-19 среди курсантов

Как заявили сегодня, 23 апреля, в Минобороны России, Фисун подал рапорт об отставке по собственному желанию.



В военном ведомстве отметили, что в академии были предприняты меры по нераспространению COVID-19, однако были допущены «просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий». В результате часть курсантов факультета подхватила коронавирус.



На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заболелии несколько десятков курсантов Нахимовского училища, отмечает РИА ФАН.

