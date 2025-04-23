Пентагон призвал Европу усилить оборону для перераспределения ролей в НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, и призвал союзников по НАТО наращивать военные расходы. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Колледже Сухопутных войск США (Пенсильвания), сообщает Associated Press.

По словам министра обороны, эпоха, когда Вашингтон в одиночку обеспечивал защиту европейских стран, завершилась.

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Он подчеркнул, что усиление оборонных возможностей ЕС позволит США переключить внимание на другие приоритеты, включая сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хегсет также сослался на политику администрации Трампа, отметив, что Вашингтон сохраняет глобальную активность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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