Пентагон призвал Европу усилить оборону для перераспределения ролей в НАТО
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, и призвал союзников по НАТО наращивать военные расходы. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Колледже Сухопутных войск США (Пенсильвания), сообщает Associated Press.
По словам министра обороны, эпоха, когда Вашингтон в одиночку обеспечивал защиту европейских стран, завершилась.
Он подчеркнул, что усиление оборонных возможностей ЕС позволит США переключить внимание на другие приоритеты, включая сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Хегсет также сослался на политику администрации Трампа, отметив, что Вашингтон сохраняет глобальную активность, передает «Радиоточка НСН».
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