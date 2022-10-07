Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности собрать 500 тысяч резервистов

500 тысяч подготовленных резервистов готова при необходимости собрать Белоруссия. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин в Telegram-канале военного ведомства.

По его словам, за последние 20 лет через мобилизационные сборы, которые проводятся постоянно, прошли 130 тысяч человек.