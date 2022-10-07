Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности собрать 500 тысяч резервистов
500 тысяч подготовленных резервистов готова при необходимости собрать Белоруссия. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин в Telegram-канале военного ведомства.
По его словам, за последние 20 лет через мобилизационные сборы, которые проводятся постоянно, прошли 130 тысяч человек.
Хренин также подчеркнул, что в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, поскольку 60% военнослужащих уже контрактники.
Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка войск ПВО, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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