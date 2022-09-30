Лукашенко: Мира на Украине можно достичь за несколько дней

Как отметил белорусский лидер, сегодня многие говорят об украинском конфликте, подчеркивая, что «хотели бы мира на этой земле».

«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент призвал европейцев «одуматься» и делать все для достижения мира на Украине. Лукашенко подчеркнул, что, потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы, как никто в мире, ценят человеческую жизнь.

