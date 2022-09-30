Лукашенко: Мира на Украине можно достичь за несколько дней

Мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких дней, если этого искренне хотят в Европе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Как отметил белорусский лидер, сегодня многие говорят об украинском конфликте, подчеркивая, что «хотели бы мира на этой земле».

«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент призвал европейцев «одуматься» и делать все для достижения мира на Украине. Лукашенко подчеркнул, что, потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы, как никто в мире, ценят человеческую жизнь.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаАлександр Лукашенко
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