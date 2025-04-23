Глава Крыма заявил о частичном закрытии прибрежной зоны
Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил о частичном закрытии прибрежной зоны. По словам главы региона, это связано с учениями против высадки диверсантов.
Глава Крыма пояснил, что мероприятия будут проходить на юго-востоке полуострова (от поселка Форос до города Феодосии) 24 апреля. В них примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны России и другие правоохранительные и силовые структуры.
Указанный район будет полностью заблокирован с 09:00 до 15:00.
Ранее Минобороны России объявило о начале плановых контрольных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) по итогам зимнего периода обучения 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru