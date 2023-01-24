Глава Генштаба: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет угрозу для России
Возможное расширение НАТО за счет включения в состав альянса Финляндии и Швеции угрожает государственному суверенитету России. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью газете «Аргументы и факты».
Кроме того, угрозу представляет также использование Украины в гибридной войне против РФ, отмечает РИА ФАН. Для устранения опасности российские власти поставили задачу скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил, пишет «Свободная пресса».
Как напомнил Герасимов, параметры этого решения одобрил президент Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны. В частности, планируется создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковых дивизии в Херсонской и Запорожской областях и армейский корпус в Карелии.
Герасимов подчеркнул, что эта работа нацелена на «обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности» России и создание условий для «поступательного социально-экономического развития» страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Рогозин анонсировал испытания минометов с «умными» прицелами в зоне спецоперации
- В Запорожской области заявили о вскрытии позиций ВСУ
- Глава Генштаба: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет угрозу для России
- Законопроект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму
- Рогозин: Три боевых робота «Маркер» прибудут в зону спецоперации
- Артист Садальский госпитализирован с кровотечением
- Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины
- Для пересечения автотранспортом границ РФ надо будет резервировать дату и время
- В Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину
- Картина «Блондинка» о Мэрилин Монро выбилась в лидеры по числу номинаций на «Золотую малину»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru