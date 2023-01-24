Глава Генштаба: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет угрозу для России

Кроме того, угрозу представляет также использование Украины в гибридной войне против РФ, отмечает РИА ФАН. Для устранения опасности российские власти поставили задачу скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил, пишет «Свободная пресса».

Как напомнил Герасимов, параметры этого решения одобрил президент Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны. В частности, планируется создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковых дивизии в Херсонской и Запорожской областях и армейский корпус в Карелии.

Герасимов подчеркнул, что эта работа нацелена на «обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности» России и создание условий для «поступательного социально-экономического развития» страны.

