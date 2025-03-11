Глава Генштаба Герасимов проверил выполнение боевых задач в Курской области

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый замминистра обороны Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач военнослужащими группировки войск «Курск». Об этом сообщает Минобороны.

Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других должностных лиц об обстановке и выполнению задач по уничтожению противника на территории Курской области. Глава Генштаба отметил успехи военных и отдал указания относительно дальнейших действий.

«Начальник Генерального штаба вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач», - добавили в Минобороны.

Ранее Валерий Герасимов посетил пункт управления «Южной» группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине, пишет «Свободная пресса».

