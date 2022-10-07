Глава Дагестана сообщил о назначении нового командующего ВВО
Командующим Восточного военного округа назначен Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа – одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны. <...> Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идёт в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых "горячих" точках – в Чечне и Сирии, – помогут блестяще справиться с боевыми задачами», — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Документы о назначении военачальника пока не опубликованы на портале правовой информации.
Мурадов с 2018 года занимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. В июле 2022 года генерал-лейтенанта назначили командующим группировкой «Восток» Вооруженных сил РФ на Украине.
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