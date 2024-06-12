Глава Минобороны ФРГ: Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года
Россия сможет напасть на одну из стран НАТО с 2029 года. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Представляя новую стратегию развития вооруженных сил ФРГ, он указал, что к такому выводу приходят «все международные военные эксперты».
«Необходимо исходить из того, что Россия с 2029 года будет в состоянии осуществить военное нападение на страну НАТО или соседнюю страну», - сказал министр.
Ранее Писториус заявил, что победа России в конфликте на Украине обойдется Германии дороже, чем нынешняя военная и финансовая помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru