Глава Минобороны ФРГ: Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года

Представляя новую стратегию развития вооруженных сил ФРГ, он указал, что к такому выводу приходят «все международные военные эксперты».

«Необходимо исходить из того, что Россия с 2029 года будет в состоянии осуществить военное нападение на страну НАТО или соседнюю страну», - сказал министр.

Ранее Писториус заявил, что победа России в конфликте на Украине обойдется Германии дороже, чем нынешняя военная и финансовая помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

