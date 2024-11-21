Минобороны: Снайперы провели учения с использованием крупнокалиберных винтовок
Ликвидацию легкобронированной техники при помощи крупнокалиберных винтовок АСВК отработали снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа. Об этом сообщило Минобороны России.
Сообщается, что учения прошли в Амурской области. Воздушная разведка местности была проведена при помощи беспилотников. Она позволила обнаружить мобильные группы условного врага. Перед стрельбой из винтовок АСВК снайперов обучали определять дальность до целей, используя приборы наведения и прицеливания.
Данный вид винтовок был разработан конструкторами завода имени Дегтярева в 2004 году. Вес оружие под патрон калибра 12,7 на 108 мм составляет 12,5 кг, прицельная дальность стрельбы — 1500 метров.
Ранее стало известно, что на базе Южного военного округа в Армении провели учебно-боевые стрельбы экипажи танков Т-72Б Вооруженных сил России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru