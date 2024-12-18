Герасимов: Поставки военной продукции Киеву осуществляют более 30 государств

Выступая перед военными атташе иностранных государств, он отметил, что наиболее активны в этом вопросе США, Великобритания, Германия, Франция и Дания.

«Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 млрд долларов, из них только на военные нужды – около 170 млрд долларов», - уточнил Герасимов.

Он добавил, что с февраля 2022 года Киеву получил тысячи образцов вооружения и военной техники, по стандартам НАТО были обучены свыше 165 тысяч украинских военных.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что за год в зоне СВО было уничтожено более 18 тысяч единиц различного вооружения и техники ВСУ иностранного производства, сообщает RT.