Герасимов: Поставки военной продукции Киеву осуществляют более 30 государств
Поставки продукции военного назначения Украине в настоящее время осуществляют более 30 государств. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Выступая перед военными атташе иностранных государств, он отметил, что наиболее активны в этом вопросе США, Великобритания, Германия, Франция и Дания.
«Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 млрд долларов, из них только на военные нужды – около 170 млрд долларов», - уточнил Герасимов.
Он добавил, что с февраля 2022 года Киеву получил тысячи образцов вооружения и военной техники, по стандартам НАТО были обучены свыше 165 тысяч украинских военных.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что за год в зоне СВО было уничтожено более 18 тысяч единиц различного вооружения и техники ВСУ иностранного производства, сообщает RT.
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