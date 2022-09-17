Байден пригрозил России последствиями в случае применения Москвой ядерного оружия
Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями, если страна применит на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Об этом американский лидер заявил в интервью CBS, фрагмент которого телеканал показал в пятницу вечером.
На вопрос, что Байден сказал бы президенту РФ Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений, глава Соединенных Штатов ответил, что призвал бы не делать этого. По словам Байдена, «это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой».
При этом президент США отказался говорить, как Вашингтон может отреагировать на такие действия.
«Последствия будут. Они [РФ] станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», – добавил Байден.
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