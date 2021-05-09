Генерал передал впечатления Путина и Шойгу о параде Победы

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу дали «очень высокую оценку» параду Победу на Красной площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова.

По словам парад также понравился ветеранам.

Победа без границ. 9 мая отмечают во всем мире

«Нам тоже очень важно их мнение», - подчеркнул главком Сухопутных войск.

Салюков также считает, что военнослужащие, которые участвовали в параде, справились в задачей. По словам генерала, прохождение строем было хорошим, несмотря на некомфортную погоду.

Напомним, в военном параде Победы на Красной площади Москвы участвовали более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Владимир ПутинСергей ШойгуМоскваПарад Победы9 МаяПарад
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