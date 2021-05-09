Генерал передал впечатления Путина и Шойгу о параде Победы

«Нам тоже очень важно их мнение», - подчеркнул главком Сухопутных войск.

Салюков также считает, что военнослужащие, которые участвовали в параде, справились в задачей. По словам генерала, прохождение строем было хорошим, несмотря на некомфортную погоду.

Напомним, в военном параде Победы на Красной площади Москвы участвовали более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

