Генерал Липовой назвал российские атомные подлодки невидимыми для США
Атомные подлодки, стоящие на вооружении российской армии, невидимы для США, поскольку Пентагону неизвестно, где именно они дежурят. Об этом в интервью порталу NEWS.ru заявил герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Собеседник сайта назвал российские подлодки убийцами авианосцев и отметил, что они сводят на нет вероятное превосходство Вашингтона на море.
Липовой добавил, что в США, по всей видимости, не знают о местах дислокации российских подвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами и подводных беспилотных летательных аппаратов «Посейдон».
Ранее сообщалось, что российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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