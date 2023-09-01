Генерал Липовой назвал российские атомные подлодки невидимыми для США

Атомные подлодки, стоящие на вооружении российской армии, невидимы для США, поскольку Пентагону неизвестно, где именно они дежурят. Об этом в интервью порталу NEWS.ru заявил герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

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Собеседник сайта назвал российские подлодки убийцами авианосцев и отметил, что они сводят на нет вероятное превосходство Вашингтона на море.

Липовой добавил, что в США, по всей видимости, не знают о местах дислокации российских подвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами и подводных беспилотных летательных аппаратов «Посейдон».

Ранее сообщалось, что российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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