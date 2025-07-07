«Я положительно рассматриваю данный закон, потому что во всем цивилизованном мире эта проблема решается именно так. Например, во Франции, чтобы получить гражданство, нужно некоторое время отслужить в элитном иностранном французском легионе, после этого предоставляются гражданство и бесплатное обучение в высших учебных заведениях. Закон своевременный, желающих служить в российской армии по контракту очень много. Это поможет иностранцам ускоренно получить российское гражданство, одновременно будет возможность отобрать в Вооруженные силы России на конкурсной основе хорошие кадры со знанием русского языка, с определенной физической подготовкой, с определенным образовательным уровнем. Преимущество будет отдаваться гражданам стран СНГ, которые знают наш уклад, язык и помнят СССР, советскую армию, прошедшую обкатку в Афганистане и в других сражениях, ведь все новое — это хорошо забытое старое», — сказал Бижев.

Ранее Путин подписал закон, уточняющий порядок предоставления жилья контрактникам, которые часть своей службы были иностранцами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

