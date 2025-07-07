Контракт без гражданства: На кого направлен новый закон о службе в ВС РФ
Подписание контракта с лицами без гражданства поможет отобрать в российскую армию на конкурсной основе профессиональные кадры с достойным уровнем подготовки, сказал НСН Айтеч Бижев.
Новый закон о службе без российского гражданства позволит заключать контракты с Минобороны лицам из стран СНГ. Об этом НСН заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Бижев поддержал принятие соответствующего закона.
«Я положительно рассматриваю данный закон, потому что во всем цивилизованном мире эта проблема решается именно так. Например, во Франции, чтобы получить гражданство, нужно некоторое время отслужить в элитном иностранном французском легионе, после этого предоставляются гражданство и бесплатное обучение в высших учебных заведениях. Закон своевременный, желающих служить в российской армии по контракту очень много. Это поможет иностранцам ускоренно получить российское гражданство, одновременно будет возможность отобрать в Вооруженные силы России на конкурсной основе хорошие кадры со знанием русского языка, с определенной физической подготовкой, с определенным образовательным уровнем. Преимущество будет отдаваться гражданам стран СНГ, которые знают наш уклад, язык и помнят СССР, советскую армию, прошедшую обкатку в Афганистане и в других сражениях, ведь все новое — это хорошо забытое старое», — сказал Бижев.
Ранее Путин подписал закон, уточняющий порядок предоставления жилья контрактникам, которые часть своей службы были иностранцами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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