Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за китайских квадрокоптеров

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — приводит текст РИА Новости.

Генерал отметил, что корректировка с помощью беспилотника над районом цели позволяет применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой с высокоточными боеприпасами, пишет RT. На этом фоне резко снизилось число снарядов и орудий, которые требуются для поражения цели, отмечает РИА ФАН.

Балуевский подчеркнул, что интеграция беспилотников с высокоточными средствами поражения, несомненно, еще не исчерпала свои возможности.

