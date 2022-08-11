Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за китайских квадрокоптеров

Китайские коммерческие квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, считает бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский. Об этом военачальник пишет в авторском предисловии к книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».

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«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — приводит текст РИА Новости.

Генерал отметил, что корректировка с помощью беспилотника над районом цели позволяет применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой с высокоточными боеприпасами, пишет RT. На этом фоне резко снизилось число снарядов и орудий, которые требуются для поражения цели, отмечает РИА ФАН.

Балуевский подчеркнул, что интеграция беспилотников с высокоточными средствами поражения, несомненно, еще не исчерпала свои возможности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФБеспилотники
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