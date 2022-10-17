Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
Предприятие «Севмаш» производит атомные подводные лодки четвертого поколения для нужд ВМФ России в три смены. Об этом сообщила пресс-служба производственного объединения.
Как заявил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, верфь занимается реализацией обширной программы гособоронзаказа — строятся две линейки атомных подводных ракетоносцев проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А».
Будниченко заверил, что поставленные государством задачи по плечу производственному объединению, также генеральный директор «Севмаша» заявил, что не сомневается в профессионализме коллектива верфи.
Ранее стало известно, что военно-морской флот России получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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