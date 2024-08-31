Ганчев: Армия России улучшила позиции в Волчанске

Российские военные улучшили позиции в Волчанске, в городе ведутся бои. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

Как отметил руководитель региона, в Волчанске река Волча разделяет город на северную и южную части, последнюю пока контролируют украинские вооруженные формирования. Ежедневно здесь происходят позиционные бои.

«Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит», — указал Ганчев.

В июле замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российская армия взяла под контроль первую линию высотных домов в Волчанске.

