ФСБ: Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива
9 декабря 202122:25
Корабль украинских Военно-морских сил держит курс в сторону Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
По данным ведомства, корабль не реагирует на требования по изменению курса, что создает угрозу безопасности мореплавания.
Отмечается, что заявки на прохождение канала украинская сторона не подавала.
В настоящее время судно находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru