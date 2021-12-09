ФСБ: Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

По данным ведомства, корабль не реагирует на требования по изменению курса, что создает угрозу безопасности мореплавания.

Отмечается, что заявки на прохождение канала украинская сторона не подавала.



В настоящее время судно находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива.

