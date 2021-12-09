ФСБ: Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

Корабль украинских Военно-морских сил держит курс в сторону Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

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По данным ведомства, корабль не реагирует на требования по изменению курса, что создает угрозу безопасности мореплавания.

Отмечается, что заявки на прохождение канала украинская сторона не подавала.

В настоящее время судно находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Керченский ПроливВМС Украины
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