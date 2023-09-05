Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантику

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил свои задачи в Средиземном море и вышел в Атлантику, сообщили в министерстве обороны России.

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Носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» вышел в океан в сопровождении среднего морского танкера «Вязьма», уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в водах Атлантики фрегат проведет ряд корабельных учений и продолжит совершенствовать свои навыки. После этого корабль отправится на базу в Североморск.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВМФ РоссииАдмирал Горшков

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