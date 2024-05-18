США провели субкритическое ядерное испытание в Неваде
США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в штате Невада. Об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики Соединенных Штатов.
Как отметили в ведомстве, эксперимент прошел в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого Вашингтон придерживается с 1992 года.
«В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — приводит заявление ТАСС.
По данным управления, проверка состоялась 14 мая и, как и проведенные ранее 33 субкритических эксперимента, не нарушала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru