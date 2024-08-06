Форум «Армия» в 2024 году пройдет в обновленном формате

В сообщении говорится, что была сокращена продолжительность форума и количество мероприятий, а основной темой станет специальная военная операция.



В ведомстве указали, что форум пройдёт без массового посещения, в связи с чем отменены мероприятия в военных округах, на аэродроме «Кубинка» и полигоне Алабино, а также культурно-художественная и развлекательная часть.

«Целевая аудитория... специалисты Минобороны РФ, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, получившие официальные приглашения иностранные военные делегации», - заключили в российского министерства.

Ранее организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) заявили о переносе мероприятия на лето 2025 года, сообщает RT.

