Форум «Армия» в 2024 году пройдет в обновленном формате
Формат форума «Армия» в 2024 году будет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что была сокращена продолжительность форума и количество мероприятий, а основной темой станет специальная военная операция.
В ведомстве указали, что форум пройдёт без массового посещения, в связи с чем отменены мероприятия в военных округах, на аэродроме «Кубинка» и полигоне Алабино, а также культурно-художественная и развлекательная часть.
«Целевая аудитория... специалисты Минобороны РФ, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, получившие официальные приглашения иностранные военные делегации», - заключили в российского министерства.
Ранее организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) заявили о переносе мероприятия на лето 2025 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru