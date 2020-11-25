Forbes: США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму из Румынии

Американские сухопутные войска в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, пишет Forbes.

В результате маневра на прошлой неделе было выпущено несколько ракет, после чего установки были возвращены на базу в Германии. На все это ушло несколько часов.

Как отмечет издание, маневры являются «посланием для Москвы», чтобы поазать «восстановление огневой мощи» армии США. Forbes называет стрельбу HIMARS в Румынии «ракетным сюрпризом» для российской группировки в Крыму.

Данные учения - важный момент для американской армии в Европе, так как с 2006 года таких реактивных систем у Минобороны США в Старом свете не было.

Напомним, еще несколько лет назад в прессе промелькнуло сообщение о намерении США разместить в Турции ракетные пусковые установки типа HIMARS, что создает потенциальную угрозу союзникам России по ОДКБ (в первую очередь, Армении).

