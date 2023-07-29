Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» — серьезная угроза для ВСУ
Российские управляемые ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинской армии. Об этом пишет Forbes.
По данным издания, высокоэффективные снаряды могут применяться в том числе с модернизированного вертолета Ка-52М и способны поражать противника на большом расстоянии.
«Эта ракета ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета. - НСН) с радиусом действия около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО», — говорится в отчете Минобороны Великобритании.
Forbes пишет, что новое оружие представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей армии России. «Изделие 305» использует лазерное наведение, комбинацию тепловизора и спутниковой навигации, и для ударов на дальних дистанциях ракету могут запустить по координатам вне зоны видимости и использовать тепловизор для определения цели.
Ранее российская авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой народной республике, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru