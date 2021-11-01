Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море
Американский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Об этом сообщает Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США.
BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021
«Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Черном море», — говорится в заявлении командования в Twitter.
На борту Mount Whitney находятся военнослужащие Шестого флота и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС Североатлантического альянса, отмечает «Свободная пресса».
Ранее эсминец Соединенных Штатов Porter с крылатыми ракетами на борту вошел в Черное море.
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