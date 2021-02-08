Финские истребители отработают дозаправку у границу с Россией

Финские истребители отработают дозаправку у российской границы. Для отработки маневра с британской авиабазы Милденхолл прилетит американский самолет KC-135 Stratotanker. В его задачу войдет дозаправка в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии.

Учения пройдут 9-10 февраля. Они проходят два раза в год, их цель – отработка летчиками-истребителям навыков дозаправки.

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Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Куусамо расположен в 50 километрах от российской границы.

Хотя Финляндия - нейтральная страна, в 2016 она подписала с Соединенными Штатами соглашение об оборонном сотрудничестве.


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ТЕГИ:ИстребителиФинляндия
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