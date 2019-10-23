Бомбардировку Крыма назвали фейком
Заслуженный военный летчик рассказал НСН подробности учений ВВС США в Черном море у берегов Крыма.
Американский бомбардировщик B-52H в субботу, 19 октября, провел учебную бомбардировку Крыма. Самолет приблизился к российской границе над Черным морем на расстояние в 70 км, где его встретил и сопроводил российский истребитель Су-27, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. После выполнения задачи российский самолет успешно приземлился в Крыму на аэродроме базирования, отметили в военном ведомстве. Ресурс Plane Radar отмечал, что B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма. Командование ВВС США в Европе сообщало, что бомбардировщик совершал тренировочный полет и отрабатывал взаимодействие с силами Румынии, Украины и Грузии.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов уточнил в эфире НСН, что американский самолет не мог «имитировать» бомбардировку полуострова, так как не находился непосредственно над ним.
«Ничего страшного в том, что они якобы выполняли тактические пуски ракет, нет. Имитировать бомбометание нельзя: бомба бросается, находясь над объектом, где появиться они не могли. Это фейковое сообщение, так как территориальные воды никто не пересекал, а в исключительной экономической зоне Крыма они не появлялись. B-52H был на границах вот этих сред, очень близко от наших территорий. Они работали, скорее всего, в нейтральных водах. Это тактические пуски ракет, направленные в сторону Крыма. Но это делается, не входя в территориальные воды сопредельного государства, то есть России, и не входя в исключительную экономическую зону. В нее входят только в том случае, если это было согласовано заранее», — сообщил военный эксперт.
О проведений учений в Черном море Россию должны были оповестить заблаговременно.
«Нам было объявлено, что они проводят учения, и по каким маршрутам будут летать. Мы приняли это к сведению или промолчали, что значит дали молчаливое согласие на это. Такие неписанные правила существуют между государствами. Об этом говорит конвенция о международном морском судоходстве и материалы ИКАО», — пояснил военный летчик.
Подобные учения поводят все страны, включая Россию.
«Это же тренировка. Как учиться летать и воевать, если мы будем выполнять только взлеты, посадки и маневрирование в воздухе? Безусловно, нужно включать всю аппаратуру: обнаружения, локационного захвата целей и сопровождение этих целей. Это условный пуск ракеты, ее нет, а программа работает. Получается такая виртуальная реальность», — рассказал собеседник НСН.
Учения могут проводиться и на специальных морских полигонах.
«На таких учениях могут выставляться корабли — это цели, по которым работают. Но тогда это пространство должно быть международным или территориальными водами того государства, где проходят учения. Тогда объявляется закрытый участок для использования воздушного пространства. Все международные корабли и самолеты заблаговременно оповещаются об этом нотамами (телеграммами - НСН). Так это делают и все другие государства мира», — добавил генерал-майор.
29 сентября Plane Radar сообщал, что в акватории Черного моря и у границ Крыма разведку проводили Lockheed ЕР-3Е и патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon американских ВВС.
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