Бомбардировку Крыма назвали фейком

Американский бомбардировщик B-52H в субботу, 19 октября, провел учебную бомбардировку Крыма. Самолет приблизился к российской границе над Черным морем на расстояние в 70 км, где его встретил и сопроводил российский истребитель Су-27, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. После выполнения задачи российский самолет успешно приземлился в Крыму на аэродроме базирования, отметили в военном ведомстве. Ресурс Plane Radar отмечал, что B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма. Командование ВВС США в Европе сообщало, что бомбардировщик совершал тренировочный полет и отрабатывал взаимодействие с силами Румынии, Украины и Грузии.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов уточнил в эфире НСН, что американский самолет не мог «имитировать» бомбардировку полуострова, так как не находился непосредственно над ним.

«Ничего страшного в том, что они якобы выполняли тактические пуски ракет, нет. Имитировать бомбометание нельзя: бомба бросается, находясь над объектом, где появиться они не могли. Это фейковое сообщение, так как территориальные воды никто не пересекал, а в исключительной экономической зоне Крыма они не появлялись. B-52H был на границах вот этих сред, очень близко от наших территорий. Они работали, скорее всего, в нейтральных водах. Это тактические пуски ракет, направленные в сторону Крыма. Но это делается, не входя в территориальные воды сопредельного государства, то есть России, и не входя в исключительную экономическую зону. В нее входят только в том случае, если это было согласовано заранее», — сообщил военный эксперт.