Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области
3 ноября 202320:15
Российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской область украинский боевой дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, проникновение беспилотника ВСУ на территорию России было зафиксировано в районе 19.00 часов в пятницу, 3 ноября.
Тем самым, была пресечена ещё одна попытка проникновения с помощью беспилотников в регионы РФ с целью совершения диверсии на военных и гражданских объектах.
Ранее сообщалось, что утром над Белгородской областью сбили украинский дрон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru