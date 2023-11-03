Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской область украинский боевой дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ обстреляли курские села Успеновка и Локоть

Как отмечается, проникновение беспилотника ВСУ на территорию России было зафиксировано в районе 19.00 часов в пятницу, 3 ноября.

Тем самым, была пресечена ещё одна попытка проникновения с помощью беспилотников в регионы РФ с целью совершения диверсии на военных и гражданских объектах.

Ранее сообщалось, что утром над Белгородской областью сбили украинский дрон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская областьМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры