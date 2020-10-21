Ереван обвинил Баку в применении тактической авиации в Карабахе

Войска Азербайджана применили тактическую авиацию в боевых действиях на Южном Кавказе. Об этом на брифинге рассказал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам Ованнисяна, начиная с утра среды по всем направлениям линии соприкосновения шли бои. Армия обороны Карабаха на севере отразила атаки азербайджанских ВС, нанеся им большой урон. Представитель Минобороны отметил, что Азербайджан в боях применил тактические самолёты, которые «не достигли успеха».

Также Ованнисян рассказал об артиллерийском ударе по азербайджанским диверсионным группам, который не позволил последним выйти на позиции карабахской армии.

По словам представителя армянского Минобороны, Азербайджан применяет артиллерию, бронетехнику, использует в боестолкновениях пехоту, диверсионные и штурмовые группы. Ованнисян отметил, что бои продолжаются, однако «не такие ожесточённые».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанскими войсками 22 населённых пунктов в Карабахе.

Конфликт на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве стороны конфликта достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако боевые действия на спорной территории продолжаются.

