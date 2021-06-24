ФСБ опубликовала видео стрельбы по британскому эсминцу в Черном море

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео инцидента с нарушением российской границы британским эсминцем Defender.

На видеозаписи слышно, как пограничники отмечают, что корабль пересек границу. Российский экипаж по радиосвязи несколько раз потребовал от британского эсминца изменить курс, предупредив о последствиях.

Позже пограничники открыли по иностранному кораблю предупредительный огонь, при этом была отдана команда «исключить попадание».