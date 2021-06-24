ФСБ опубликовала видео стрельбы по британскому эсминцу в Черном море

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео инцидента с нарушением российской границы британским эсминцем Defender.

На видеозаписи слышно, как пограничники отмечают, что корабль пересек границу. Российский экипаж по радиосвязи несколько раз потребовал от британского эсминца изменить курс, предупредив о последствиях.

Позже пограничники открыли по иностранному кораблю предупредительный огонь, при этом была отдана команда «исключить попадание».

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Великобританию, что при следующем подобном инциденте «бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели».

Накануне в российском Минобороны сообщили о нарушении госграницы британским кораблем Defender в территориальном море в районе мыса Фиолент в Крыму. Военные из РФ отреагировали на вход корабля в российские воды предупредительной стрельбой и сбросили несколько бомб по курсу движения эсминца. Позже британские власти заявили, что корабль «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было. При этом в Кремле назвали инцидент с эсминцем Defender спланированной провокацией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореВеликобританияКораблиФСБ
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