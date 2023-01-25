El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине
Испания намерена присоединиться к поставкам танков Leopard 2 на Украину, об этом пишет испанская газета El Pais.
В опубликованной изданием статье говорится, что отправка Киеву танков немецкого производства обусловлена наличием договоренности по этому вопросу на европейском уровне.
«Мы будем сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — цитирует газета председателя правительства Педро Санчеса.
Также в статье уточняется, что у армии Испании в настоящее время имеются 347 танков Leopard.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о поставках Украине американских танков Abrams и немецких Leopard провальная по технологическим причинам, сообщает RT.
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