El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине

Испания намерена присоединиться к поставкам танков Leopard 2 на Украину, об этом пишет испанская газета El Pais.

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В опубликованной изданием статье говорится, что отправка Киеву танков немецкого производства обусловлена наличием договоренности по этому вопросу на европейском уровне.

«Мы будем сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — цитирует газета председателя правительства Педро Санчеса.

Также в статье уточняется, что у армии Испании в настоящее время имеются 347 танков Leopard.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о поставках Украине американских танков Abrams и немецких Leopard провальная по технологическим причинам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияУкраинаИспания
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