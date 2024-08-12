Экспортный портфель на оружие РФ превысил $60 млрд
Российский портфель оружейных заказов на экспорт с 2022 года он увеличился на 10%, на сегодня он составляет более 60 миллиардов долларов. Такие цифры обнародовал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Его интервью появилось в официальной газете форума «Армия-2024». По оценке Шугаева, портфель такого рода заказов в течении последних лет остается стабильным, при этом отмечается некоторая положительная динамика.
Заказчики, как и прежде, наибольшую заинтересованность проявляют к авиатехнике и системам противовоздушной обороны. Именно по этим линиям отмечается основной прирост объема обязательств. Глава ФСВТС подчеркнул, что Россия постоянно улучшает методы противодействия санкционному давлению в данной сфере.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в пример Шугаев привёл создание на государственном уровне международных экономических организаций, которые декларируют отказ от доллара США во взаиморасчётах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru