Экспортный портфель на оружие РФ превысил $60 млрд

Российский портфель оружейных заказов на экспорт с 2022 года он увеличился на 10%, на сегодня он составляет более 60 миллиардов долларов. Такие цифры обнародовал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Его интервью появилось в официальной газете форума «Армия-2024». По оценке Шугаева, портфель такого рода заказов в течении последних лет остается стабильным, при этом отмечается некоторая положительная динамика.