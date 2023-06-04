Эксперт сравнил российский Су-25 с летающим танком

Самолет Су-25 российского производства можно сравнить с летающим танком, сообщил обозреватель Крис Осборн для 19FortyFive.

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Он назвал истребитель «рабочей лошадкой», которая имеет схожие черты с американским аналогом, так как они обладают практически одинаковой дальностью полета и хорошо вооружены. Как отметил эксперт, в расположении России имеется около 250 таких самолетов, сейчас их также задействуют в спецоперации на Украине.

Ранее посадившему подбитый Су-25 летчику вручили награду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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