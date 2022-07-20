Эксперт предложил сделать музей из АПЛ «Дмитрий Донской»

Ранее стало известно, что субмарина, которая вошла в состав флота в 1980 году, будет утилизирована.

По словам специалиста, в мире «не было и нет» таких подводных лодок, и «Дмитрия Донского» можно было бы оставить, поставив на причал как музей.

«Мне не понятно, почему ВМФ решил ее утилизировать с точки зрения памяти и воспитания последующих поколений с чувством гордости за наш военно-промышленный комплекс», — отметил Литовкин.

