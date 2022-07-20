Эксперт предложил сделать музей из АПЛ «Дмитрий Донской»

Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской», выведенная из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ, могла бы стать музеем. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой».

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Ранее стало известно, что субмарина, которая вошла в состав флота в 1980 году, будет утилизирована.

По словам специалиста, в мире «не было и нет» таких подводных лодок, и «Дмитрия Донского» можно было бы оставить, поставив на причал как музей.

«Мне не понятно, почему ВМФ решил ее утилизировать с точки зрения памяти и воспитания последующих поколений с чувством гордости за наш военно-промышленный комплекс», — отметил Литовкин.

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ФОТО: РИА Новости//Олег Кулешов
ТЕГИ:ВМФ РФЭкспертыПодлодка
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