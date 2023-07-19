Экс-полковник ГРУ Квачков стал фигурантом дела о дискредитации армии
Бывший полковник главного разведывательного управления Владимир Квачков сообщил «Ленте.ру», что против него инициировано уголовное дело.
Оно расследуется по статье о дискредитации армии после доноса неизвестного. Об этом он узнал из письма в почтовом ящике. Из него следует, что 17 июля в ОМВД по Тверскому району Москвы прошло разбирательство административного материала, заведенного по заявлению неназванного гражданина.
Бывшему полковнику неизвестно, в каком именно выступлении усмотрели нарушение закона. Квачков отправил в полицию телеграмму о том, что не был проинформирован о заседании.
В феврале 2019 экс-полковник года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима. Там он отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан.
В 2021 году Квачков был госпитализирован с пневмонией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru