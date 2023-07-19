Экс-полковник ГРУ Квачков стал фигурантом дела о дискредитации армии

Бывший полковник главного разведывательного управления Владимир Квачков сообщил «Ленте.ру», что против него инициировано уголовное дело.

Квачков признался, что хотел захватить Москву

Оно расследуется по статье о дискредитации армии после доноса неизвестного. Об этом он узнал из письма в почтовом ящике. Из него следует, что 17 июля в ОМВД по Тверскому району Москвы прошло разбирательство административного материала, заведенного по заявлению неназванного гражданина.

Бывшему полковнику неизвестно, в каком именно выступлении усмотрели нарушение закона. Квачков отправил в полицию телеграмму о том, что не был проинформирован о заседании.

В феврале 2019 экс-полковник года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима. Там он отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан.

В 2021 году Квачков был госпитализирован с пневмонией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Квачков // Андрей Стенин/ РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоГРУ

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