Экс-главком ВМФ Николай Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге

ВМФ РФ Евменов возглавлял с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, до этого командовавший Северным флотом.

Ранее СМИ сообщали, что 61-летний Евменов рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии.



