Экс-главком ВМФ Николай Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге
15 июля 202417:35
Бывший главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует информация о руководящем составе учебного заведения на его сайте.
ВМФ РФ Евменов возглавлял с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, до этого командовавший Северным флотом.
Ранее СМИ сообщали, что 61-летний Евменов рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru