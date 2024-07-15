Экс-главком ВМФ Николай Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге

Бывший главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует информация о руководящем составе учебного заведения на его сайте.

СМИ: главком ВМФ РФ Евменов отправлен в отставку

ВМФ РФ Евменов возглавлял с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, до этого командовавший Северным флотом.

Ранее СМИ сообщали, что 61-летний Евменов рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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