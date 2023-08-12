NYT: Украина потеряла более 150 тысяч военных с начала СВО

Украина с начала российской специальной военной операции потеряла убитыми и ранеными свыше 150 тысяч солдат. Об этом сообщает New York Times.

В ВСУ заявили о потерях из-за некомпетентности Зеленского

Издание ссылается на данные западных чиновников и аналитиков.

«Более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — отмечается в материале.

Кроме того, NYT пишет, что на Украине растет число граждан, пытающихся избежать военной службы.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли за июнь-июль более 43 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Данные не учитывают иностранных наемников, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали раненых солдат, ликвидированных в результате ударов по тылу бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
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