NYT: Украина потеряла более 150 тысяч военных с начала СВО
Украина с начала российской специальной военной операции потеряла убитыми и ранеными свыше 150 тысяч солдат. Об этом сообщает New York Times.
Издание ссылается на данные западных чиновников и аналитиков.
«Более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — отмечается в материале.
Кроме того, NYT пишет, что на Украине растет число граждан, пытающихся избежать военной службы.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли за июнь-июль более 43 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Данные не учитывают иностранных наемников, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали раненых солдат, ликвидированных в результате ударов по тылу бойцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru