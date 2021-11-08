Два корабля ВМС США прибыли в порт Батуми

«Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман 6-го флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — отмечается в заявлении.

Ранее министерство обороны России сообщило, что Черноморский флот приступили к контролю действий Mount Whitney и Porter, напоминает RT.



